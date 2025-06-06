Allein unter Bauern
Folge 6: Der Papagei von Acapulco
45 Min.
Seit 20 Jahren wird in Kudrow der Dorfschwank "Der Papagei von Acapulco", geschrieben von Thomas Gutfried, aufgeführt. Bürgermeister Waller möchte das ändern und engagiert den ehemals bekannten Wiener Theaterregisseur Bockinger. Der versucht, die Kudrower von der Aufführung der Shakespeare-Tragödie "Othello, der Mohr von Venedig" zu überzeugen. Als Johannes erfährt, dass Barbara und Stefan die Hauptrollen spielen, packt ihn die Eifersucht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick