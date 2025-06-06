Zum Inhalt springenBarrierefrei
Allein unter Bauern

SAT.1Staffel 1Folge 3
44 Min.Ab 6

Der betrunkene Limpel hat eine Marienerscheinung an der Bushaltestelle. Kurz darauf beklagt Pfarrer Jacobi, dass niemand mehr in die Kirche kommt. Bürgermeister Waller beschließt kurzerhand, Kudrow als Wallfahrtsort zu bewerben. Durch einen Trick gelingt es ihm, ein Kamerateam zu engagieren. Doch bald gerät das Projekt vollkommen aus dem Ruder ...

