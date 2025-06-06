Allein unter Bauern
Folge 4: Die Hexen von Kudrow
45 Min.Ab 6
Um Kudrow auf einer landesweiten Kampagne zu präsentieren, muss etwas Spektakuläres gefunden werden. Lehrer Gutfried hat einen interessanten Vorschlag: Die Anhäufung alter Steine mit Schrift-Rudimenten auf einem Feld könnte eine alte Kultstätte sein. Ein Gutachter führt erste Analysen durch und gibt das vorläufige Ergebnis bekannt: Im 17. Jahrhundert wurden hier Hexen verbrannt ...
