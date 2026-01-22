Alles außer Mord
Folge 12: Hals über Kopf
94 Min.Ab 12
Was sich für Privatdetektiv Uli Fichte anfangs wie ein gut bezahlter Routinejob anhört, erweist sich bald als Spiel mit dem Feuer: Er soll für den Nachtclubchef Nicolay das Vorleben von dessen Geliebter Miriam recherchieren. Dabei entdeckt Fichte nicht nur, dass Miriam in Liebes- und Geschäftsdingen ein doppeltes Spiel spielt - auch Nicolay selbst ist in Dollar-Schiebereien verwickelt. Schneller als geahnt steckt Fichte mitten in den Aktivitäten der Ostmafia ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick