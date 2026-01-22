Alles außer Mord
Folge 13: Totkäppchen
93 Min.Ab 12
Die zehnjährige Lisa wird entführt. Sie ist die Tochter des Rockmusikers Chris Timmermann und dessen Ex-Frau Liane. Nach der Scheidung wurde der Mutter das Sorgerecht entzogen; seither lebt Lisa bei ihrem Vater, der sofort Liane verdächtigt. Er beauftragt Privatdetektiv Uli Fichte, das Mädchen zu befreien und ohne viel Aufsehen wieder zu ihm zurückzubringen. Doch schon nach der ersten Lösegeldforderung ist für Fichte klar, dass Lisas Mutter unmöglich die Täterin sein kann ...
