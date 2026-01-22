Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 9
95 Min.Ab 12

Als der berüchtigte Frauenmörder Holger Weil mit aufgeschnittenen Pulsadern in letzter Minute in seiner Zelle gefunden wird, glaubt alle Welt an einen Suizid-Versuch. Nur der Psychologe Dr. Frieder Tamm, der den Verbrecher als Patienten kennt, zweifelt an dieser These. Er alarmiert Uli Fichte, aber als der in der Klinik eintrifft, ist Holger Weil längst geflüchtet. Neben Fichte verfolgt noch einer den Mörder - Kurt Böttcher, der Bruder des Mordopfers ...

