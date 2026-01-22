Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 7
93 Min.Ab 12

Topmodel Laura Briest fühlt sich von ihrer Mutter Cleo und ihrem Manager Jo Möller eingeengt. Als sie herausfindet, dass ihre Mutter ihr nie die Wahrheit über ihren Vater erzählt hat, lehnt sich Laura endlich auf. Sie beauftragt Uli Fichte, den totgeglaubten Vater aufzuspüren. Schnell hat Fichte den Gesuchten, Ex-Callboy und Travestiekünstler Münch, ausfindig gemacht, doch der wird kurz darauf von einem Auto überfahren. War es wirklich ein Unfall?

