American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 4: Das erste Gold
39 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Noch haben die Dale-Brüder es nicht geschafft, nach Oles Gold zu suchen. Der desaströse Zustand der Mohave-Mine macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Vor Einbruch des Winters müssen sie dringende Reparaturarbeiten an Mühle und Werkstatt durchführen. Auf dem unzulänglichen Gelände ist das gar nicht so einfach, und ihr Budget müssen sie auch im Blick behalten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick