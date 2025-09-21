Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Auf die harte Tour

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 21.09.2025
Auf die harte Tour

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Folge 5: Auf die harte Tour

39 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12

Bevor der Winter endgültig Einzug hält, steht bei den Dale-Brüder noch jede Menge Arbeit an, denn sie haben es gleich mit mehreren Baustellen zu tun. Während "Pete & Joe" Nummer 3 weiter abgestützt werden muss und Nummer 5 einen neuen Tunnel bekommt, sammeln die Brüder Proben aus den Abraum-Halden der "Mohave" Mine.

