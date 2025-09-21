Reise in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 6: Reise in die Vergangenheit
39 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
In Bear Gulch, Montana, neigt sich die Saison für die Goldsuche dem Ende zu. Die Dale-Brüder müssen jeden Moment mit einem heftigen Schneesturm rechnen. Unter Zeitdruck führen sie in den Minen Arbeiten aus, die noch dringend erledigt werden müssen.
