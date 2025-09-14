American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 2: Die verschüttete Mine
39 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Noch immer hoffen die Dale-Brüder an Oles Gold in der Mine Nummer 5 zu gelangen. Schließlich hängen davon in finanzieller Hinsicht all ihre weiteren Pläne ab. Ein verschütteter Minen-Eingang scheint zunächst all ihre Träume platzen zu lassen, aber sie finden eine neue Möglichkeit, wie sie sich zu der sagenumwobenen Goldader vorkämpfen können.
