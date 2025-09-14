American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 1: Die Familienlegende
40 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Nachdem die Dale-Brüder ihr Leben lang für Bergbau-Unternehmen gearbeitet haben, machen sie sich jetzt auf eigene Faust auf die Suche nach Gold. Mit all ihren Ersparnissen haben sie die Schürfrechte für 60 Claims in Bear Gulch erworben. Ihr erstes Ziel ist es, Oles Gold zu finden. Von dessen Existenz und Lage wissen sie dank einer alten Familienlegende.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick