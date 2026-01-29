Amore unter Palmen
Folge 1: Harry sucht First Lady
53 Min.Ab 12
Harry schmiedet große Pläne und will sein Leben verändern. Der Österreicher hat vor, Bundespräsident zu werden und möchte die passende First Lady an seiner Seite wissen. Eine interessante Dame hat er bereits kennengelernt - die Filipina Flexi. Ob er sie bald besuchen wird? Außerdem gibt es spannende Neuigkeiten von Uschi und ihrer großen Flamme im Senegal ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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