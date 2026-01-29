Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 2
48 Min.Ab 12

Bei Uschi im Senegal werden bald die Hochzeitsglocken läuten. Sie und Oumzy heiraten. Die Salzburgerin Lydia träumt von einer Beziehung mit dem Jamaikaner Markel. All ihre Versuche, ihn nach Österreich zu bringen, sind bisher gescheitert. Doch Lydia gibt nicht auf und reist erneut nach Jamaika. Ob es für sie und Markel eine Zukunft gibt? Der Unternehmer Charly fliegt derweil nach Thailand, um seine Online-Flamme Natta zum ersten Mal in echt zu treffen ...

