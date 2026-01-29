Amore unter Palmen
Folge 5: Poltern im Senegal
48 Min.Ab 12
Lydia schwankt auf Jamaika zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Mal überhäuft Markel sie mit Liebe, dann zeigt er sich ihr gegenüber wieder sehr zurückhaltend. Bei Uschi und Oumzy im Senegal wird es ernst, denn beide werden bald heiraten. Uschi kann den großen Tag kaum erwarten, macht sich jedoch auch Gedanken. Sie will unbedingt ihre österreichische Staatsbürgerschaft behalten, die ihr eine Pension garantiert. Sonst kommt die Heirat für sie nicht infrage.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick