Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen

Schlechte Zeiten für Hochzeiten

ATVStaffel 4Folge 9
Schlechte Zeiten für Hochzeiten

Schlechte Zeiten für HochzeitenJetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen

Folge 9: Schlechte Zeiten für Hochzeiten

49 Min.Ab 12

Uschi und Oumzy stehen kurz davor, sich das Ja-Wort zu geben. Doch nur wenige Stunden vor der Hochzeit droht alles zu zerbrechen. Der Grund dafür ist eine Familientradition des Bräutigams: Uschi muss die Frauen von Oumzys Brüdern um Erlaubnis bitten - und die scheinen sich nur mit Geld gnädig stimmen zu lassen. Auch zwischen Charly und seiner thailändischen Online-Flamme Natta herrscht dicke Luft. Wegen eines Streits um ein Grundstück liegen bei den beiden die Nerven blank ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen
ATV
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

Alle 7 Staffeln und Folgen