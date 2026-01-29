Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lydia macht Schluss

ATVStaffel 4Folge 7
Folge 7: Lydia macht Schluss

48 Min.Ab 12

Kaum haben sich Lydia und Markel verlobt, stecken sie bereits in einer tiefen Krise. Er gibt ihr zunehmend das Gefühl, auf Sex mit ihr verzichten zu wollen. Für Lydia ist so eine Beziehung nicht akzeptabel. Ob es für die beiden noch eine Zukunft gibt? Auch Charly hat bezüglich seiner Internet-Liebe Natta so seine Bedenken. Sie scheint sehr auf Geld fokussiert zu sein und einen vollkommen anderen Kleidungsstil als er zu haben.

ATV
