Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 04.07.2024
43 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12

Ein Camper stößt in einem Nationalpark in Arizona auf die Leiche der 27-jährigen Sasha Krause. Die junge Lehrerin ist Teil der Mennoniten-Gemeinschaft in New Mexico und wird seit Wochen vermisst. Die Ermittler stehen zunächst vor einem Rätsel, doch schließlich nehmen sie den 22-jährigen Mark Gooch ins Visier ...

