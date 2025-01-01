Anna und die Liebe
Folge 1: Episode 1
23 Min.Ab 12
Als Jonas alleine im Verließ erwacht, fordert er Gerrit auf, Anna sehen zu dürfen. Anstatt Jonas' Wunsch nachzukommen, zwingt er ihn, einen Erpresserbrief an Natascha vorzulesen. Das versprochene Lebenszeichen von Anna bleibt danach aus. Als Jonas daraufhin verzweifelt anfängt, Gerrit zu provozieren, wird er mit Annas vermeintlichem Tod abgestraft ...
