Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 4
Folge 4: Episode 4

23 Min.Ab 12

Mit einem Elektroschocker ist es Gerrit gelungen, Jonas zu überwältigen. Anna kann verhindern, dass sie und Jonas getrennt werden. So können sie sich nicht nur gegenseitig ermutigen, sondern auch einen neuen Plan schmieden: Jonas hat Gerrits Handy ergattert, das sie nun reparieren wollen, um Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen und so frei zu kommen ...

