Anna und die Liebe
Folge 17: Episode 17
23 Min.Ab 12
Warum hat Mia Alexander sitzen gelassen? Alexander versteht die Welt nicht mehr. Als er sich schließlich dazu durchringt, Mia zur Rede zu stellen, bringt auch dieses Gespräch keine neuen Erkenntnisse. Erst David liefert Alexander eine scheinbar plausible Erklärung ... Mia ist wütend auf Jojo, weil er sich dazu entschlossen hat, Anna in Mias Geheimnis einzuweihen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick