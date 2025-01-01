Anna und die Liebe
Folge 19: Episode 19
24 Min.Ab 12
Lily muss sich eingestehen, dass der Kuss mit Jojo sie nicht kalt gelassen hat. Dennoch stellt sie sich Jojo und macht ihm erneut klar, dass sie verheiratet ist und er sich daher keine Hoffnungen machen soll. Lily versucht nach ihrer Ansage, Jojo möglichst aus dem Weg zu gehen. Doch für den gleichen Abend hat Lars einen Besuch in der Goldelse geplant ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick