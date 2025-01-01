Anna und die Liebe
Folge 20: Episode 20
24 Min.Ab 12
Die Goldelse brennt lichterloh! Alexander birgt die schwer verletzte Katja aus dem Keller und bricht dort kurz darauf selbst zusammen. Annett hat nichts anderes zu tun, als Mia den Zutritt zur Flammenhölle zu Alexanders Rettung zu verweigern. Mia lässt sich jedoch nicht abbringen und setzt sich beherzt gegen Annett durch. Kann sie Alexander noch rechtzeitig finden?
