Anna und die Liebe
Folge 3: Episode 3
24 Min.Ab 12
Die Hoffnung, dass Anna noch am Leben ist, beflügelt Jonas, so dass es ihm gelingt, in einer Auseinandersetzung Gerrit derart zu provozieren, dass er sich schließlich befreien kann. Er findet Anna und es sieht alles danach aus, dass ihnen die Flucht gelingt. Doch im letzten Moment schafft es Gerrit, ihr Vorhaben aus einem Hinterhalt zu untergraben ...
