Anna und die Liebe
Folge 9: Episode 9
23 Min.Ab 12
Anna und Jonas sind eingeschlafen und befinden sich in einer Welt zwischen Leben und Tod - in diesem Fall in einer menschenleeren Agentur, wo sie das letzte Mal auf Gerrit treffen. Von ihm erfahren sie, dass sie die Agentur nur verlassen können, wenn sie den Fahrstuhl benutzen. Sie müssen feststellen, dass es tatsächlich keinen anderen Ausweg gibt, aber wohin fährt der Fahrstuhl?
