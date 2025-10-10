Anna und die Liebe
Folge 150: Episode 150
24 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Mia steht hilflos und geschockt vor den Journalisten, die zur Vorstellung des fertigen Spike-Spots gekommen sind, nachdem Alexander ihr offenbart hat, dass er sie nicht liebt. Und wieder ist es Enrique, der Mia stützend zur Seite steht und sie durch die Pressekonferenz hindurchrettet. Mia vertraut ihm daraufhin an, dass eine Intrige Annetts hinter Alexanders unerwartetem Geständnis steckt ...
