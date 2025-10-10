Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 150

SAT.1 Staffel 3 Folge 150 vom 10.10.2025
Episode 150

Anna und die Liebe

Folge 150: Episode 150

24 Min. Folge vom 10.10.2025 Ab 12

Mia steht hilflos und geschockt vor den Journalisten, die zur Vorstellung des fertigen Spike-Spots gekommen sind, nachdem Alexander ihr offenbart hat, dass er sie nicht liebt. Und wieder ist es Enrique, der Mia stützend zur Seite steht und sie durch die Pressekonferenz hindurchrettet. Mia vertraut ihm daraufhin an, dass eine Intrige Annetts hinter Alexanders unerwartetem Geständnis steckt ...

