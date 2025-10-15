Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 155

SAT.1 Staffel 3 Folge 155 vom 15.10.2025
Folge 155: Episode 155

24 Min. Folge vom 15.10.2025 Ab 12

Mia freut sich, als Toni auf ihre Mail antwortet und das Missverständnis um seine vermeintliche Ehe aufklärt. Auch Enrique meldet sich bei ihr und möchte ein privates Treffen. Paloma macht Mia klar, dass Enriques Interesse an ihr eindeutig zu sein scheint. Doch nach Dates ist Mia im Moment ganz und gar nicht zumute, und Enrique ist nun mal nicht ihr Typ!

