Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 170

SAT.1Staffel 3Folge 170vom 24.10.2025
Episode 170

Episode 170Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 170: Episode 170

24 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Maiks Auftritt auf Barbies Party war ein voller Erfolg. Er verschweigt Paloma ein paar Details, wie den Heiratsantrag, den er Barbie gemacht hat und die anschließende Knutscherei. Stattdessen bekommt er die Idee, das Ganze als Business aufzuziehen. Auch Paloma findet die Idee gut. Bevor sie jedoch weiter darüber nachdenken können, bringt Lily ihnen die schlechte Nachricht, dass Jojo gefasst wurde.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen