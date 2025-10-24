Anna und die Liebe
Folge 170: Episode 170
24 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12
Maiks Auftritt auf Barbies Party war ein voller Erfolg. Er verschweigt Paloma ein paar Details, wie den Heiratsantrag, den er Barbie gemacht hat und die anschließende Knutscherei. Stattdessen bekommt er die Idee, das Ganze als Business aufzuziehen. Auch Paloma findet die Idee gut. Bevor sie jedoch weiter darüber nachdenken können, bringt Lily ihnen die schlechte Nachricht, dass Jojo gefasst wurde.
