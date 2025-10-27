Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 171

SAT.1Staffel 3Folge 171vom 27.10.2025
24 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Als Julian darüber grübelt, wie die M.I.A.-Kampagne am besten durchzuführen ist, schlägt Annett Natascha als Gesicht der Kampagne vor. Julian gefällt die Idee, wie auch Alexander, der Natascha schließlich davon überzeugen kann. Sie ahnt nicht, dass Annett und David triumphieren, da sie Natascha nun an der Angel haben ...

