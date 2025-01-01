Anna und die Liebe
Folge 186: Episode 186
23 Min.Ab 12
David, der Annett zu verstehen gibt, dass ihm bewusst ist, dass sie ihn vergiften will, trinkt den Schierlingsbecher vor ihren Augen. Doch Annett hat im letzten Moment den Giftcocktail ausgetauscht, da sie es nicht übers Herz gebracht hat, ihren eigenen Bruder zu ermorden. In einer Mischung aus Scham, Schuld und verzweifelter Zuneigung kommt es zu einem innigen Kuss zwischen den Geschwistern ...
