Episode 186

SAT.1Staffel 3Folge 186
Jetzt kostenlos streamen

Folge 186: Episode 186

23 Min.Ab 12

David, der Annett zu verstehen gibt, dass ihm bewusst ist, dass sie ihn vergiften will, trinkt den Schierlingsbecher vor ihren Augen. Doch Annett hat im letzten Moment den Giftcocktail ausgetauscht, da sie es nicht übers Herz gebracht hat, ihren eigenen Bruder zu ermorden. In einer Mischung aus Scham, Schuld und verzweifelter Zuneigung kommt es zu einem innigen Kuss zwischen den Geschwistern ...

SAT.1
