Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 190

SAT.1Staffel 3Folge 190
Episode 190

Episode 190Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 190: Episode 190

24 Min.Ab 12

Ingo lässt sich von Maik zu einer Konfrontationstherapie überreden. Mithilfe von Maik will er sich noch einmal seinen Keller-Ängsten stellen und diese damit überwinden. Aber alles geht schief. Nachdem Ingo erneut eine Panikattacke erlitten und Maik die Kellertür zerstört hat, reicht es Susanne endgültig. Sie setzt das für Maik ausgesprochene Hausverbot endlich in die Tat um ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen