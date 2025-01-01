Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 230

SAT.1Staffel 3Folge 230
Episode 230

Folge 230: Episode 230

23 Min.Ab 12

Mia schafft es zunächst nicht, Enrique von Alexanders Liebesgeständnis zu berichten. Als sie es schließlich tut, zeigt Enrique wenig Verständnis für Alexanders Verhalten. Er erklärt, dass er erwartet, dass Alexander sich zukünftig von ihr fernhält. Doch dann taucht Alexander überraschend auf dem Verlobungsabend der beiden auf und kündigt an, eine Rede halten zu wollen ...

