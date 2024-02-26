Anna und die Liebe
Folge 238: Episode 238
24 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12
Mia ist durch Alexanders Frage, wann sie aufgehört habe, ihn zu lieben, in arge Bedrängnis gebracht worden. Doch es gelingt ihr, abzulenken. Bei einem späteren Besuch in der Agentur stellt sich Alexander tapfer seinem alten Leben ... Mit seinem Betrugstrick gelingt es Ingo scheinbar, die Meisterprüfung zum Küchenmeister zu bestehen. Erleichtert gibt er seine Unterlagen ab ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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