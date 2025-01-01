Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 248

Staffel 3Folge 248
Episode 248

Anna und die Liebe

Folge 248: Episode 248

24 Min.Ab 12

Nach der Überraschungsfeier träumen Mia und Alexander von ihrer gemeinsamen Zukunft. Beide sind sich sicher, dass sie einander auch im hohen Alter noch lieben werden. Annett wird operiert. Obwohl Annetts OP gut verläuft, bezweifelt der Arzt, dass sie wieder genauso aussehen wird wie vorher. Doch David verschweigt ihr das und plant stattdessen ihre gemeinsame Zukunft.

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

