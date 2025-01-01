Anna und die Liebe
Folge 26: Episode 26
23 Min.Ab 12
Alexander soll endlich aus Mias Kopf! Im Zuge dessen versucht sie, sich Alexander schlecht zu reden. Während Alexander noch irritiert von Mias reserviertem Verhalten ist, wähnt sich Mia schon auf dem besten Weg, sich von ihm zu entwöhnen und trennt sich als Abschluss sogar von seiner Kette. Doch wie es das Schicksal so will, kehrt die Kette wieder zu ihr zurück ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick