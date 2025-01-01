Anna und die Liebe
Folge 34: Episode 34
23 Min.Ab 12
Anna erkennt, wie verzweifelt Katja sein muss und versucht sie, zu sich ins Penthouse zu holen. Jonas schockiert die Vorstellung und will intervenieren, indem er Anna daran erinnert, was Katja ihnen alles angetan hat. Anna lässt sich jedoch nicht beirren und ist der Überzeugung, dass Katja sich geändert hat - diese wiederum lauscht bitter lächelnd dem Gespräch ...
