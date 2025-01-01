Anna und die Liebe
Folge 42: Episode 42
23 Min.Ab 12
Als Mia gewahr wird, dass Alexander jedes Gefühl für sie verleugnet, zieht sie sich gekränkt zurück. Von Annetts Attacke erholt sie sich dank Susannes Elixier schnell wieder - doch schon wartet die nächste Herausforderung auf sie: Jojos Gerichtstermin steht vor der Tür und zu Mias Entsetzen erscheint er nicht. Zudem sagt eine vertrauenswürdige ältere Dame gegen ihn aus ...
