Anna und die Liebe

Episode 45

SAT.1Staffel 3Folge 45
Episode 45

Folge 45: Episode 45

24 Min.Ab 12

Mia will nur noch weg - der VHS-Kurs ist eine Tortur. In ihrer Not vertraut sie sich Jojo an - der ist begeistert von Mias Vorhaben, nun endlich ihren Analphabetismus anzugehen. Doch Mia macht ihm klar, dass sie nach dem VHS-Fiasko nicht mehr bereit ist, an ihrer momentanen Situation etwas zu ändern. Vielmehr will sie weitermachen wie bisher, ihre Lese- und Schreibschwäche bestmöglich zu hüten.

