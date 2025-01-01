Anna und die Liebe
Folge 45: Episode 45
24 Min.Ab 12
Mia will nur noch weg - der VHS-Kurs ist eine Tortur. In ihrer Not vertraut sie sich Jojo an - der ist begeistert von Mias Vorhaben, nun endlich ihren Analphabetismus anzugehen. Doch Mia macht ihm klar, dass sie nach dem VHS-Fiasko nicht mehr bereit ist, an ihrer momentanen Situation etwas zu ändern. Vielmehr will sie weitermachen wie bisher, ihre Lese- und Schreibschwäche bestmöglich zu hüten.
