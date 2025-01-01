Anna und die Liebe
Folge 49: Episode 49
23 Min.Ab 12
Mia gelingt es, sich trotz schlechten Gewissens auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Als der Drehtermin aufgrund der Location vorverlegt werden muss, kann sie zudem mit ihrem vorausschauenden Handeln punkten. Was sie jedoch nicht weiß ist, dass Annett die ganze Zeit schon im Hintergrund die Fäden in der Hand hat, um sie so zu spinnen, dass Mia in eine Falle tappt ...
