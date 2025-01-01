Anna und die Liebe
Folge 51: Episode 51
23 Min.Ab 12
Der geplante Kimmo-Dreh droht zu scheitern und alles sieht so aus, als sei Mia schuld daran. Doch Mia weiß - anders als Alexander - dass Annetts intrigantes Handeln dafür verantwortlich ist. Mia versucht alles, um einen Ausweg zu finden, der den Dreh doch noch rettet. Durch eine Notlösung bekommt sie die Möglichkeit, nicht nur Kimmo, sondern auch Alexander ihren Ehrgeiz und ihr Bemühen zu zeigen.
