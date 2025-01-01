Anna und die Liebe
Folge 89: Episode 89
24 Min.Ab 12
Jojos Flucht aus dem Gefängnistransporter ist erfolgreich. Er ist bewaffnet und verfolgt nur ein Ziel: Von Alexander ein Geständnis zu erpressen - koste es, was es wolle. Als Mia davon erfährt, ist sie alarmiert und versucht inständig, Jojo doch noch aufzuhalten. Mia kommt zwar noch rechtzeitig, doch löst sich plötzlich ein Schuss aus seiner Waffe ?...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick