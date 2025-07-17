Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 11
Folge 11: Wie du mir, so ich dir

45 Min.Ab 12

Arzthelferin Gabi leidet schon seit Jahren unter ihrem Mann Jörg, der sie lieblos behandelt und regelmäßig betrügt. Als er die Diagnose bekommt, dass er nicht mehr lange zu leben hat, weiß nur Gabi, dass das Labor seine Blutprobe verwechselt hat. Doch aus Rache lässt sie ihn in dem Glauben, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt - mit fatalen Folgen.

SAT.1
