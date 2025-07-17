Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 15
Folge 15: Plötzlich unter Verdacht

46 Min.Ab 12

Karin hat sich entschlossen, der 14-jährigen Tina aus zerrütteten Verhältnissen ein neues Zuhause zu geben und sie als Pflegetochter aufzunehmen. Alles läuft super, bis Tina aus heiterem Himmel verschwindet. Karin und ihr Mann geraten unter Verdacht, ihr Pflegekind misshandelt zu haben. Für das Ehepaar beginnen die schrecklichsten Tage seines Lebens. Anwalt Dittberner steht vor einer unmöglichen Aufgabe.

SAT.1
