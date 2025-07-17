Anwälte im Einsatz
Folge 13: Ein Mann für gewisse Stunden
46 Min.Ab 12
Aus Geldnot gerät Dominik Böhmert an einen pikanten Nebenjob: Während seine Frau Pia nichtsahnend das Baby hütet, beglückt er reiche Damen als Callboy. Als seine beste Kundin Jessica Siebenich bald schon mehr von ihm will als nur käufliche Liebe, kann er sie zunächst noch zurückweisen. Doch dann freunden sich die beiden Frauen miteinander an ...
