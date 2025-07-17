Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Vom Erdboden verschluckt

SAT.1 Staffel 1 Folge 44
Vom Erdboden verschluckt

Anwälte im Einsatz

Folge 44: Vom Erdboden verschluckt

45 Min. Ab 12

Viola kann es nicht fassen: Obwohl sie erst vor drei Monaten mit Moritz zusammengekommen ist, werden die beiden schon Eltern! Doch bereits am Tag nach dem Schwangerschaftstest fehlt von dem Vater des Kindes jede Spur. Auf der Suche nach ihm findet Viola heraus, dass sie nicht die einzige Frau in Berlin ist, die dem Phantom-Traumprinzen auf den Leim gegangen ist. Gemeinsam versuchen die werdenden Mütter, den werdenden Vater zu finden.

SAT.1
