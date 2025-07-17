Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 45
46 Min.Ab 12

Als Svens Ehefrau bei der Geburt der gemeinsamen Tochter in Lebensgefahr schwebt, erleidet er einen Schock und verliert im wahrsten Sinne des Wortes den Verstand. In seinem Wahn beginnt er das hart verdiente Geld der Familie für unnötige Luxusartikel auszugeben. Die entsetzte Hausfrau schaltet einen Anwalt ein, um zu verhindern, dass Sven die Familie komplett verschuldet. Kann Bernd Römer Sven zur Vernunft bringen und die Gläubiger besänftigen?

