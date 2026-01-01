Anwälte im Einsatz
Folge 51: Die Sexwandlerin
45 Min.Ab 12
Die 35-Jährige Sonja Bergmann steht am Rande der Verzweiflung. Sie ist schwanger, doch ihr Mann ist sterilisiert und kann unmöglich der Vater des Babys sein. Als Jens daraufhin die Scheidung einreicht, versucht Sonja mit Hilfe des Anwalts Bernd Römer Antworten zu finden. Sie ist sich sicher, dass sie ihrem Mann nie fremdgegangen ist ...
