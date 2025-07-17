Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 75
45 Min.Ab 12

Steffi fällt aus allen Wolken, als ihre Töchter Samira und Luna mehrfach beim Klauen erwischt werden. Doch die Mädchen schweigen eisern zu den Gründen. Steffi vermutet, dass ihre Kinder von jemandem zum Stehlen gezwungen werden. Als sie mit Hilfe von Rechtsanwältin Helga Nachtigall den Mädchen hinterherspioniert, folgt der Schock: Steffi kennt den obdachlosen Empfänger des Diebesguts!

SAT.1
