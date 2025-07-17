Anwälte im Einsatz
Folge 82: Papa, der Saubermann
45 Min.Ab 12
Sybille ist völlig überrumpelt, als ihr getrennt lebender Ehemann plötzlich das Sorgerecht für die beiden Kinder will - zumal denen die Wochenenden bei ihrem Vater gar nicht gut bekommen. Sie sind ständig übermüdet und werden aggressiv. Gemeinsam mit ihrem Anwalt Niklas Dittberner versucht die verzweifelte Mutter herauszufinden, was dahinter steckt ...
