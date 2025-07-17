Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das geklaute Kind

SAT.1Staffel 1Folge 90
Folge 90: Das geklaute Kind

45 Min.Ab 12

Jürgen Kramer (36) ist verzweifelt: Seine Frau Sandra verweigert ihm seit Jahren unter fadenscheinigen Ausreden die Adoption seiner Stieftochter Yvonne. Als die 34-jährige Mutter plötzlich des versuchten Totschlags beschuldigt wird und spurlos verschwindet, beginnt für Jürgen ein Horrortrip. Mit Hilfe seines Anwalts Giorgio Forliano macht sich der besorgte Vater auf die Suche nach seiner Familie.

SAT.1
